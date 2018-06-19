الحريري يتلقى رسالة من السيسي

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، رسالة يوم الاثنين، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لتقارير صحفية لبنانية، هنأ السيسي، الحريري بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له "دوام التوفيق والسداد من أجل عزة ورفعة لبنان الشقيق".

وأعرب السيسي في الرسالة عن تقديره "لدور الرئيس الحريري الرائد ورسالته النبيلة كرمز للاعتدال وكداعم لدولة القانون والمؤسسات".

© Sputnik . Alexey Nikolsky 6 نقاط تحدث عنها سعد الحريري عقب لقاء بوتين

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الماضي، سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان عون قد أجرى مشاورات مع أعضاء مجلس النواب، حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.

يذكر أن سعد الحريري تعهد مؤخرا بالمحافظة على عروبة لبنان والنأي به عن التدخل في شؤون الدول العربية.