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01:33 19 يونيو/ حزيران 2018
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    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

    قرقاش يعلق على اتصال أمير قطر بروحاني… ويتحدث عن تطبيع مع إسرائيل

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    علَِّق وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أمير قطر والرئيس الإيراني حسن روحاني.

    وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات والتوافق في الطرح والرأي كما أوردته وكالة مهر الإيرانية الْيَوْمَ ليس بالمستغرب فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح".

    وأضاف: "هو توجه انتهازي ملتبس في دعم الحوثي وغيره من المواقف ولعله لا يعبر عن قناعات المواطن".

    وقال قرقاش في تغريدة آخرى: "لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده من طهران، كما أنه لم يرضى قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته.

    وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أجرى اليوم الاثنين، 18 يونيو/ حزيران، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني، إذ تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

    ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، فقد هنأ أمير قطر، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر السعيد، وأكد أن العلاقات العريقة بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم.

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    أنور قرقاش, إيران, قطر, أنور قرقاش, قطر, الإمارات, إيران
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