العراق: استهداف التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعيد التنظيم للواجهة

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، أعربت فيه عن رفضها للعمليات الجوية التي تستهدف القوات المحاربة لتنظيم داعش في سوريا والعراق وغيرها.

وقال بيان الخارجية العراقية "تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها واستنكارها للعمليات الجوية التي تستهدف القوات المتواجدة في مناطق محاربة داعش سواء كانت في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر في ساحة مواجهة هذا العدو الذي يهدد الانسانية".

وشدد البيان على ضرورة التنسيق الدائم بين التحالف الدولي لمحاربة داعش، إذ أن أي هجوم على قوات التحالف هو دعم لداعش ومساعدة لها على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفها مِن جديد بعد ان تعرضت للهزيمة، وأوضح البيان:

أي استهداف لهولاء المقاتلين بشتى مسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لداعش ومساعدة لها على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفها مِن جديد بعد أن تعرضت للهزيمة الكبرى على أيدي القوات العراقية البطلة التي خاضت المواجهة الأشرس نيابة عن العالم بشتى صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وقوات مكافحة الاٍرهاب بأسناد ودعم التحالف الدولي والدول الصديقة والشقيقة وكل القوى الخيرة والشجاعة التي واجهت هذا التنظيم في كل العالم وأعانت الإنسانية في تضييق الخناق عليه.

في سياق آخر، أعلن مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلامي الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الاثنين 18 يونيو/حزيران، أن الجماعات الإرهابية في مدينة درنة حاولت تهريب أختام لتنظيم داعش وكافة مستنداتها، التي تثبت قوائم لأسماء الاغتيالات، التي نفذها مسلحي داعش.