"قبل 87 عاما"... صور نادرة للملك فيصل خلال زيارته لفرنسا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا نادرة للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، تعود لعام 1932، وذلك خلال زيارته لفرنسا عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

وقام الملك حينها بجولة استمرت 3 أشهر، شملت زيارة عدد من الدول الأوروبية، والاتحاد السوفيتي، إلى جانب تركيا وإيران والعراق، بحسب صحيفة "عاجل"السعودية.

#صور نادرة للملك فيصل توثق زيارته لفرنسا قبل 87 عامًاhttps://t.co/xkwA0ARpB1 — صحيفة عاجل (@ajlnews) June 18, 2018

وكانت الرحلة عندما كان الملك فيصل في عمر 26 عاما، وتعد ثالث رحلاته السياسية؛ إذ سبقتها رحلاته في 1919 و1926.

الملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله- أثناء قيامه بزيارة للجمهورية الفرنسية عام 1932، حيث كان يشغل حينها منصب وزير الخارجية. pic.twitter.com/RQK3YfKJor — عبدالله العلَمي (@AbdullaAlami) June 18, 2018

صور | لقطات نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود –رحمه الله- خلال زيارته للجمهورية الفرنسية عام 1932 حينما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

. pic.twitter.com/vWt1lMdnPZ — الرابعة نيوز (@Alrabe3a) June 18, 2018

​شهد عهده الكثير من الأحداث أبرزها قيامه بقطع النفط عن الولايات المتحدة وكل الدول الداعمة والموالية لإسرائيل، كما جهر برفضه الشديد إقامة وطن لليهود في فلسطين.