دعوى قضائية مصرية تطالب أمير قطر بـ150 مليون دولار

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد هذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد مسؤول ببلد عربي آخر.
وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وإصابة مدني خلال هجمات شنها في شمال سيناء.
وأفادت "بي بي سي"، أنه وفقا لمصادر مطلعة لن يتم تسجيل القضية أمام المحكمة "إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا"، وذلك بسبب "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية بين مصر وقطر".
وأشارت عريضة الدعوى إلى القائمة التي أصدرتها الدول الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، وتضم شخصيات وكيانات متهمة بدعم الهجمات المسلحة "تؤويها وتدعمها قطر".
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