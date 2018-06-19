اليمن... قوات التحالف تحتجز ناشطين حقوقيين في حضرموت

احتجزت قوات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، ناشطين حقوقيين بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر أمني في محافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات التحالف بمطار سيئون الدولي احتجزت الناشطة رضية المتوكل رئيسة منظمة"مواطنة" وزوجها عبد الرشيد الفقية المدير التنفيذي لذات المنظمة، أثناء محاولتهما السفر إلى الخارج عبر المطار".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH إصابة مقيم باكستاني في سقوط صاروخ أطلق من اليمن على جازان بالسعودية

وأشار المصدر إلى أن "منع التحالف للمتوكل والفقية من السفر واحتجازهما على خلفية اتهامهما بالارتباط بجماعة أنصار الله ومساندتها عبر تقديم تقارير إنسانية تخدمها للمنظمات الدولية".

في سياق متصل، واصل مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، قطعهم إمدادات قوات التحالف والجيش اليمني في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي أنصار الله لا يزالوا يحاصرون القوات المتقدمة للتحالف والجيش اليمني جنوب الحديدة عبر قطع إمداداتهم في 3 مناطق: الفازة بمديرية التحيتا والجاح في مديرية بيت الفقية والنخيلة في مديرية الدريهمي".