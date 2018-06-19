اليمن... قوات التحالف تحتجز ناشطين حقوقيين في حضرموت

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر أمني في محافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات التحالف بمطار سيئون الدولي احتجزت الناشطة رضية المتوكل رئيسة منظمة"مواطنة" وزوجها عبد الرشيد الفقية المدير التنفيذي لذات المنظمة، أثناء محاولتهما السفر إلى الخارج عبر المطار".
في سياق متصل، واصل مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، قطعهم إمدادات قوات التحالف والجيش اليمني في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي أنصار الله لا يزالوا يحاصرون القوات المتقدمة للتحالف والجيش اليمني جنوب الحديدة عبر قطع إمداداتهم في 3 مناطق: الفازة بمديرية التحيتا والجاح في مديرية بيت الفقية والنخيلة في مديرية الدريهمي".
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