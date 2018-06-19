دمار كبير في خزانات شركتي رأس لانوف والهروج

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أن حجم الدمار في خزانات شركة راس لانوف وشركة الهروج النفطيتين كبير جدًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمال أن تنتهي تلك الخزانات بالكامل.

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI إصابة صهريج تخزين نفط بميناء رأس لانوف الليبي مع تجدد القتال

البيضاء – سبوتنيك . وقال صنع الله في مداخلة هاتفية عبر "برنامج الخبر" على قناة الفضائية الليبية من العاصمة طرابلس، إن "حجم الدمار كبير جدا وهناك احتمال أن تنتهي خزانات شركة راس لانوف وشركة الهروج بالكامل"، مشيراً إلى أن "الهجوم الذي يقوده المارق إبراهيم الجضران وعصاباته تسبب في حريق بالخزان رقم 12 وانهيار الخزان بالكامل".

كما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أيضا "إصابة الخزان رقم 2 واشتعال النيران فيه، واحتمال كبير أن تتسبب الرياح في احتراق خزانات أخرى"، مضيفاً بأن "هناك كارثة بيئية كبيرة جدا وهناك سحب سوداء تغطي المنطقة نتيجة احتراق الخام، وطالبنا هذا المارق والعصابات المتحالفة معه بالانسحاب فورا من مواقع العمليات النفطية دون قيد أو شرط".

وتابع: "كانت العمليات تسير بشكل طبيعي إلى أن جاء هذا المجرم وعصاباته وأقفل الموانئ مرة أخرى وتسبب في توقف الإنتاج وهروب الناقلات إلى عرض البحر".

وأوضح أن "إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة على الموانئ التي وقعت تحت سيطرة العصابات المارقة هو لحماية المؤسسة قانونيا وإعفائها من أي التزامات مع شركائها".