بعد توجيه الأمير... قطر تحذر الأردنيين

وجهت قطر تحذيرا للأردنيين، بعد قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد حذرت السفارة القطرية في الأردن من مغبة قيام بعض المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لروابط غير صحيحة لتقديم طلبات توظيف في الدوحة.

© REUTERS / POOL قطر تعلن دعم الأردن بـ500 مليون دولار

وقالت الوكالة الرسمية، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "إنه يتم الترويج لروابط غير معتمدة من قبل قطر، التي أعلنت عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة".

وأوضافت أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين (قطر والأردن) للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.