العراق... النظر بطعن معصوم ومجلس المفوضين في تعديل قانون الانتخابات الخميس المقبل

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس المقبل، موعدا للنظر بطعن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين بتعديل قانون الانتخابات.

© Sputnik . Sarah Noreddine تحالف القرار العراقي يرحب بدعوة العبادي للحوار الوطني بشأن مستقبل العراق

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، حسب "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية حددت في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل الموافق الـ21 من حزيران/يونيو الحالي، موعدا للنظر في جلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".وأضاف الساموك أن "الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني".