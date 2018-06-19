القوات التركية والأمريكية تقوم بدوريات مشتركة داخل منبج السورية

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، أن القوات التركية والأمريكية ستقوم بدوريات مشتركة داخل مدينة منبج السورية بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.