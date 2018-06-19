العسكريون الروس يوزعون مواد غذائية على السكان في حلب

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس وزعوا مواد غذائية، بما فيها وأكثر من طن من الخبز، على سكان حي "الشيخ أبو بكور" في مدينة حلب السورية.

© Sputnik . 500 طن مساعدات غذائية لمدينة دوما ومخبز متنقل وتشغيل 5 أفران خاصة فيها

دمشق — سبوتنيك . وجاء في بيان المركز: "تم تنظيم فعالية خيرية في حي الشيخ أبو بكور بمحافظة حلب، حيث تم تقديم حزمات غذائية للناس وأكثر من طن واحد من الخبز الطازج".

وكان العسكريون الروس قدموا قبل ذلك مساعدات إنسانية، لدير صيدنايا الأرثوذكسي بالقرب من دمشق.

وتتعافى سوريا بنشاط من الأحداث العسكرية، ويرافق ذلك مع استئناف إنشاء قنوات تزويد السكان بالمواد الغذائية، بما فيها مصانع الأغذية في ريف دمشق.

وكان قد تم بمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في نيسان/ أبريل الماضي، تحرير الغوطة الشرقية، ومنطقة شرق القلمون شمال دمشق من سيطرة المجموعات المسلحة. وفي أيار/ مايو، تم تحرير الأحياء الجنوبية من العاصمة، بما في ذلك ومخيم اليرموك، من المسلحين.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.