قوات هادي تسيطر على أجزاء واسعة من مطار الحديدة و"أنصار الله" يقصفون بالدبابات

وأضاف المصدر: "تدور معارك بمحيط المباني الرئيسية للمطار، في حين يقصف مسلحو أنصار الله بالدبابات والمدفعية وقذائف الهاون المناطق التي سيطرت عليها قوات الرئيس هادي في المطار"،
مشيراً إلى أن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على المطار المدني ومنصة 22 مايو للعروض في حين تتصاعد أعمدة الدخان من جهة المطار الحربي".
وأكد "تقدم القوات الحكومية من الجهة الجنوبية الغربية للمطار باتجاه مركز مديرية الدريهمي وأن مواجهات عنيفة تدور في وادي نخل الرمان قرب مركز المديرية".
وفي هذه الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله اغتنموا 10 مدرعات وآليات ودمروا وأحرقوا 6 أخريات بكمائن في المجيليس بمديرية التحيتا"،
مضيفاً "أن طيران التحالف شن 10 غارات على مناطق متفرقة في مطار الحديدة".
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