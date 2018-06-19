قوات هادي تسيطر على أجزاء واسعة من مطار الحديدة و"أنصار الله" يقصفون بالدبابات

احتدمت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، ومقاتلي "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / Vahid Salemi الحرس الثوري الإيراني: اليمن على أعتاب النصر والتحالف مني بالهزيمة في الحديدة

القاهرة- سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات هادي سيطرت اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، على مناطق واسعة في المطار عقب اقتحامه من عدة محاور بغطاء جوي مكثف من التحالف وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله الذين لايزالون يسيطرون على الأجزاء الشمالية منه ويشنون قصفا عنيفا منها على الوحدات المتقدمة".

وأضاف المصدر: "تدور معارك بمحيط المباني الرئيسية للمطار، في حين يقصف مسلحو أنصار الله بالدبابات والمدفعية وقذائف الهاون المناطق التي سيطرت عليها قوات الرئيس هادي في المطار"،

مشيراً إلى أن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على المطار المدني ومنصة 22 مايو للعروض في حين تتصاعد أعمدة الدخان من جهة المطار الحربي".

وأكد "تقدم القوات الحكومية من الجهة الجنوبية الغربية للمطار باتجاه مركز مديرية الدريهمي وأن مواجهات عنيفة تدور في وادي نخل الرمان قرب مركز المديرية".

وفي هذه الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله اغتنموا 10 مدرعات وآليات ودمروا وأحرقوا 6 أخريات بكمائن في المجيليس بمديرية التحيتا"،

مضيفاً "أن طيران التحالف شن 10 غارات على مناطق متفرقة في مطار الحديدة".