الديوان الملكي السعودي يعلق على اتصال أمير قطر والرئيس الإيراني

علق الديوان الملكي السعودي على المكالمة الهاتفية التي جرت، أمس الاثنين، بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونشر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، على حسابه عبر "تويتر"، صورة ضوئية من تغريدات حساب "الجزيرة عاجل" تضمنت توجيهات روحاني إلى تميم، فيما يتعلق بالشأن اليمني، وحصار قطر.

وعلق القحطاني، على الاتصال بقوله: "ترقبوا التنفيذ الحرفي للتوجيهات في تغطيات إعلام الظل، وتغريدات خلايا عزمي".

تعليمات #شريفه ل رئيس مركز #محمية_جزيرة_شرق_سلوى



ترقبوا التنفيذ الحرفي للتوجيهات في تغطيات اعلام الظل و تغريدات #خلايا_عزمي pic.twitter.com/3JnBX1qbck — سعود القحطاني (@saudq1978) June 18, 2018

ووفقًا لوكالة أنباء فارس، فقد هنأ أمير قطر، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر السعيد، وأكد أن العلاقات العريقة بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم.

وقال إن "الدوحة عازمة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات أكثر من السابق، وأنه يتابع شخصيا مسار تنمية العلاقات بين البلدين".