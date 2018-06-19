تعرف على عدد السوريين الذين سيشاركون في الانتخابات التركية

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، أن ما يقارب الثلاثين ألف سوري سيصوتون في الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، نقل تلفزيون "أن تي في" عن يلدريم قوله، "إن 30 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو".

© Sputnik . Ilja Pitalev تركيا تدفع ثمن صفقة صواريخ "إس 400"

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد منح الجنسية لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا المجاورة.

وتقول تركيا إنها تستضيف على أراضيها نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل / نيسان الماضي، أن الانتخابات ستجرى في 24 يونيو الجاري، قبل أكثر من عام على موعدها المقرر، موضحا أن البلاد بحاجة عاجلة للانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي.