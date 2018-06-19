هل سيطرت قوات "التحالف العربي" على المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

أكد الصحفي اليمني يزن المدني، الداعم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ما أعلنته مصادر عسكرية في التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بشأن تمكن قوات التحالف من دخول المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني والسيطرة عليه.

وقال المدني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، إن قوات التحالف العربي خاضت معركة شديدة ضد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، ولكنها تمكنت في النهاية من طردهم منها، بعد قتل أعداد منهم، وبعدها قامت بالسيطرة على المجمع الرئيس لمطار الحديدة.

ولفت الكاتب الصحفي والسياسي اليمني إلى أن " قوات التحالف ، الداعمة للشرعية في اليمن، تحقق خلال الفترات الأخيرة مجموعة كبيرة من الانتصارات على عناصر ما يسمى أنصار الله، بدليل إعلان التحالف عن إسقاط نحو 626 من مقاتلي هذه الجماعة، خلال أسبوع واحد فقط".

وأوضح يزن المدني، أن "المعارك ضد أعداء الدولة الشرعية، منذ البداية كانت محسومة، لولا دخول بعض الدول على خط الأزمة، فلو أن إيران لم تمد القوات التابعة للحوثي بصواريخ وأسلحة متطورة، لكانت الأمور انتهت بسيطرة الشرعية على مفاصل الدولة، وإخضاع كافة محاولات الانقلاب على الشرعية".

وفي المقابل، نفي القيادي في جماعة "أنصار الله" علي العمراني، ما أعلنته المصادر العسكرية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بشأن السيطرة على مطار الحديدة، مؤكدا أن المعارك بين قوات "أنصار الله" ومؤيدي هادي ما زالت قائمة حتى الآن، ولم تتمكن قوات التحالف من السيطرة على أي شيء.

وأضاف القيادي اليمني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الكر والفر في محيط المطار، وقوات "أنصار الله" قادرة على ردع أي محاولة للسيطرة عليه، مثلما فعلت في ميناء الحديدة، بعدما صدت الهجوم عليه، وطردت من حاولوا الاستيلاء عليه، وباتت على وشك الانتصار هناك.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD إعلام: التحالف العربي يدخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة في اليمن

وتابع: "مقاتلي أنصار الله، مستمرون اليوم في قطع إمدادات قوات التحالف والجيش اليمني في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأيضا يحاصرون القوات المتقدمة للتحالف والجيش اليمني جنوب الحديدة عبر قطع إمداداتهم في 3 مناطق: الفازة بمديرية التحيتا والجاح في مديرية بيت الفقية والنخيلة في مديرية الدريهمي".

وأبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد قوات "أنصار الله" لوكالة "رويترز" أن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني اليوم الثلاثاء. وأضاف المصدر العسكري اليمني: "إن قوات التحالف وقوات من الجيش اليمني اقتحموا المطار بعد معارك ضارية مع قوات "أنصار الله".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضرموت.