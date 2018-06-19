68 مليون لاجئ العام الماضي من 6 دول ثلاث منها عربية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء 19 يوينو/حزيران، إن عدد اللاجئين والنازحين في العالم وصل إلى 68.5 مليون شخص العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعا جديدًا للعام الخامس على التوالي.

ووفق ما أوردته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الزيادة التي سجلت العام الماضي 3.1 مليون شخص تجاوزت إلى حد كبير تلك المسجلة في 2016 ما يقارب 300 ألف شخص، ومرد ذلك تضاعف عدد اللاجئين بشكل كبير مقابل تراجع عدد النازحين بشكل طفيف، بحسب تقرير سنوي للمفوضية السامية للاجئين.

وهذا معناه في الإجمال أن شخصا من أصل 110 في العالم هو نازح.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، "نحن عند لحظة حاسمة حيث يتطلب الرد المؤاتي لحركات النزوح القسري في مختلف أنحاء العالم مقاربة جديدة، وأكثر شمولية حتى لا تظل الدول والمجتمعات وحدها في مواجهة أوضاع كهذه".

وتابع، إن "اللاجئين الذين فروا من بلادهم هربا من النزاعات والقمع يشكلون 25.4 مليون شخص من أصل 68.5 مليون نازح أي بزيادة 2.9 مليون بالمقارنة مع 2016، وأيضا في ما يشكل أكبر زيادة في عام واحد مسجلة لدى المفوضية.

في موازاة ذلك، ازداد عدد طالبي اللجوء الذين لا يزالون ينتظرون الحصول على وضع لاجئ في أواخر 2017 بنحو 300 ألف شخص ليبلغ 3.1 ملايين. أما النازحون، فعددهم 40 مليونا أي بتراجع طفيف عن 40.3 مليونا سجلوا في 2016.

وفي ما يتعلق باللاجئين، فإن خمسهم تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون، فغالبيتهم من خمس دول فقط هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال.