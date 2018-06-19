المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

استقبل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفها العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي، والدور الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الجانب".

وأضافت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى "عملية السلام والجهود المبذولة في سبيل إنجاحها وكذا رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية والسماح بدخول المواد الضرورية الإغاثية والغذائية إلى الشعب اليمني ".

ورحب المشاط بالمبعوث الأممي في زيارته الثانية لليمن خلال شهر يونيو/حزيران الجاري. وأكد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار، مجددا التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا المجال.