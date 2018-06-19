المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفها العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي، والدور الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الجانب".
ورحب المشاط بالمبعوث الأممي في زيارته الثانية لليمن خلال شهر يونيو/حزيران الجاري. وأكد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان والحصار، مجددا التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا المجال.
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