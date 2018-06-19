دمشق تعتبر توغل القوات التركية والأمريكية في منبج عدوان متواصل على سوريا

أعربت وزارة الخارجية السورية، عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق ازاء توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج، والذي يأتي في سياق العدوان التركي والأمريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، إن "سوريا تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق ازاء توغل قوات تركية وامريكية في محيط مدينة منبج والذي يأتي في سياق العدوان التركي والأمريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

© REUTERS / Murad Sezer قوات تركية تدخل مشارف منبج السورية في إطار اتفاق مع أمريكا

وأضاف المصدر: إن "الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذي حقق الإنجازات المتتالية على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها هو أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السوري من أي تواجد أجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا.

كما أشار المصدر، إلى أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك العدواني الأمريكي والتركي والذي يشكل انتهاكا سافرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت القوات العسكرية التركية دخلت، أمس الاثنين، بلدة منبج في شمال سوريا في إطار اتفاق مبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وحدات حماية الشعب بدأت الانسحاب من منبج إلى شرقي الفرات.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية والأمريكية ستقوم بدوريات مشتركة داخل مدينة منبج السورية بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.