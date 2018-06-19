البخيتي ينفي سيطرة التحالف على المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

نفى محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" سيطرة التحالف على مطار الحديدة، قائلا إن المعارك الدائرة ما زالت بعيدة عن ميناء الحديدة.

كما أوضح البخيتي أن المعارك تتركز الآن جنوب المطار، لافتا إلى أن "القصف الجوي عنيف ولم يسبق له مثيل من قبل طيران التحالف، وأصبحت الأصوات تسمع في كل أرجاء المدينة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD القوات الحكومية تسيطر على مطار الحديدة وسط مقاومة من "أنصار الله"

وأضاف القيادي الحوثي، متحدثا لراديو " سبوتنيك " من مدينة الحديدة، " التحالف أصبح يتحرك استجابة لدوافع إعلامية أكثر منه استجابة لدوافع عسكرية".

كما أشار إلى أن القوات اليمنية كبدت التحالف خسائر فادحة، متابعا "فقد دمرت ثماني آليات في منطقة الدوة بالقرب من المطار ودمرت عددا آخر من المدرعات، كما استطاعت أن تدحر حشود مكثفة في الدريهمي، فضلا عن تدمير ست مدرعات هناك والاستيلاء على 10 أخري".

وأشار البخيتي إلى أن قواته استطاعت أن تقطع الخط الساحلي من منطقة الدريهمي، مما تسبب في قطع خطوط إمداد التحالف على الشريط الساحلي، لتصبح ست مناطق بعد أن كانت أربعة.

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، قد أعلنت أنها سيطرت على مطار الحديدة غرب اليمن بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش تمكن اليوم الثلاثاء، بإسناد من طيران التحالف من السيطرة على المطار باستثناء بعض الجيوب التي لا يزال يقاوم مسلحو أنصار الله الذين يتحصنون داخل مبنى المطار مع استمرار المناوشات في شماله".

وأضاف: "إن الفرق الهندسية للجيش باشرت في تطهير حول وداخل حرم المطار من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو أنصار الله بكثافة".