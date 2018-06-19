التحالف العربي: "الحوثيون" يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة بالدبابات

أصدرت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، بيانا بشأن الاشتباكات الدائرة في مدينة الحديدة اليمنية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد اتهمت "قوات التحالف"، مسلحي حركة "أنصار الله" بقصف الأحياء السكنية في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بالدبابات، واعتبرت أن استخدام الجماعة للمدنيين والأحياء السكانية، يخالف الاتفاقيات الدولية بشأن حماية المدنيين زمن الحرب.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD القوات الحكومية تسيطر على مطار الحديدة وسط مقاومة من "أنصار الله"

وقال البيان إن "ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة بواسطة الدبابات، واستخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبلهم يعتبر مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب". ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على أنصار الله لإيقاف اعتدائهم على اليمنيين.

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، قالت إنها سيطرت على مطار الحديدة غربي اليمن بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش تمكن اليوم الثلاثاء، بإسناد من طيران التحالف من السيطرة على المطار باستثناء بعض الجيوب التي لا يزال يقاوم مسلحو أنصار الله الذين يتحصنون داخل مبنى المطار مع استمرار المناوشات في شماله".