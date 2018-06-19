الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" ينفي سقوط مطار الحديدة

علق الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" على ما تناولته البيانات الصادرة عن التحالف العربي بقيادة السعودية، بشأن سقوط مطار الحديدة في يد قواتها.

ونفي المتحدث باسم الجيش اليمني العميد شرف غالب لقمان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، هذه الأنباء، مؤكدا أن المعارك ما زالت مستمرة، وما يقال غير ذلك مجرد "كلام إعلامي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH التحالف العربي: "الحوثيون" يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة بالدبابات

وقال العميد لقمان، إن "المعارك ما زالت مستمرة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبين القوات المدعومة من التحالف العربي، بعيدا عن مطار الحديدة بنحو 20 كيلومترا في منطقة النخيلة.

وأكد، أن "مطار الحديدة ما زال تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة الشعبية، ولم تتمكن قوات التحالف ومن يدعموها بالتقدم نحوه، حيث ما زالت قوات الجيش تحاصرهم في النخيلة، وهم غير قادرين على التقدم نحو المطار من الأساس.

وعن اتهامات التحالف لقوات أنصار الله بقصف المنازل والأحياء السكنية بالدبابات في الحديدة، قال المتحدث باسم الجيش اليمني: "هذا كلام غير واقعي، ولا أساس له من الصحة، وكل ما يقال في هذا الشأن مجرد دعاية إعلامية فقط، لأن الجيش اليمني لا يمكن أن يرتكب هذه الجريمة، كما أن الحديدة ما زالت تحت سيطرة الجيش، ولا توجد فيها أي مواجهات".