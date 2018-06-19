عملية "خاطفة وسريعة" للجيش اليمني في الحديدة

قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي إن عملية تحرير مدينة الحديدة، غربي اليمن، ستكون خاطفة وسريعة.

القاهرة —سبوتنيك. وأضاف أن العملية تتم سريعا "في ظل وجود قوات مدربة على القتال في المدن ووسط المباني والتي ستجنب المدنيين كافة الإشكالات التي أرداتها المليشيات الحوثية".

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وأشار مجلي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك إلى أن عملية تحرير الحديدة "الهدف الاستراتيجي لها هو تحرير الميناء ".

وتابع أن هذه "العملية ستكون خاطفة وسريعة، مع وجود قوات مدربة على القتال في المباني والمدن وتجنيب المدنيين الإشكالات التي أرادتها المليشيات الانقلابية الحوثية".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضر موت.