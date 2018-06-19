العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا جديدا بعد يوم من إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الملك سلمان أمرا بترقية وتعيين 161 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية 79 قاضيا في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين 82 قاضيا.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: "إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".

يأتي ذلك غداة إصدار الملك سلمان أمرا ملكيا، يتمثل في إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه. وجاء في نص الأمر الملكي: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما هو آت: أولا: يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه". وأضاف: "ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".