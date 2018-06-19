الإمارات تحظر استيراد الطيور من روسيا

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة البيئة، قوله إن الحظر لا يشمل منتجات الدواجن المعالجة حراريا من لحوم وبيض.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، أن الإمارات حظرت استيراد الطيور الداجنة والبرية الحية، فضلا عن لحومها ومنتجات اللحوم من روسيا بعد ظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور هناك.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة البيئة، قوله إن الحظر لا يشمل منتجات الدواجن المعالجة حراريا من لحوم وبيض.
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