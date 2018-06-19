الإمارات تحظر استيراد الطيور من روسيا

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، أن الإمارات حظرت استيراد الطيور الداجنة والبرية الحية، فضلا عن لحومها ومنتجات اللحوم من روسيا بعد ظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور هناك.