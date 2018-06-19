كوشنر وغرينبلات يبحثان مع ملك الأردن أوضاع المنطقة والموقف الإنساني في غزة

القاهرة — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، إن "كوشنر وغرينبلات التقيا الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان".

© AP Photo / Manish Swarup الملك الأردني يؤكد لنتنياهو ضرورة تحقيق تقدم في "حل الدولتين"

أوضح: "ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والأردن، والأوضاع الإقليمية، والموقف الإنساني في غزة".

وأضاف البيان أن الطرفان بحثا كذلك "جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

يذكر أن العاهل الأردني، الملك عبد الله، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأردنية في عمان، أمس الاثنين 18 يونيو، لمناقشة التطورات الإقليمية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددا التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.