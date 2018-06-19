تسجيل
18:39 19 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البحرين

    برلماني بحريني سابق ينتقد زيارة وفد إسرائيلي لبلاده والاتجاه نحو التطبيع مع تل أبيب

    Flyingway.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر البرلماني البحريني السابق والناشط الحقوقي، جواد فيروز، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تستطيع رفض استضافة اجتماعات لمؤسسات ومنظمات دولية، تشارك فيها إسرائيل بصفتها عضوا فيها، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك، مؤكداً أن "وتيرة التطبيع تسير بسرعة كبيرة، الأمر الذي يرفضه المواطن البحريني".

    القاهرة — سبوتنيك. وأتت تصريحات الحقوقي البحريني، الذي تحدث بالهاتف مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على استضافة المنامة لاجتماع لجنة التراث برعاية منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم "يونسكو"، في الفترة من 24 حزيران/يونيو إلى 4 تموز/ يوليو القادم.

    البحرين
    Flyingway.com
    انطلاق منتدى الخبراء الشباب للتراث العالمي في البحرين
    وقال فيروز، "هذه ليست أول مرة.. البحرين كانت في الماضي تنأى بنفسها عن استضافة هكذا اجتماعات دولية تعتبر إسرائيل عضوا فيها، أو على الأقل ترفض قبول اشتراط مشاركة إسرائيل في اجتماعات تعقد على أراضيها، والآن تجاوزت هذا الأمر وقبلت بمشاركة إسرائيل".

    وأضاف فيروز، "البحرين غير ملزمة على الإطلاق باستضافة اجتماعات تشارك فيها إسرائيل، ولا أن تكون مجبرة على استقبال وفدا إسرائيلياً في البحرين.. وبما أن هناك موقفاً صارماً من قبل البحرين ضد احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وقمع الشعب الفلسطيني، فمن الطبيعي أن ينعكس هذا الموقف على مسألة عدم استقبال الوفد الإسرائيلي".

    وتابع الحقوقي البحريني قائلا:

    نرى أن هناك مواقف مغايرة للسياسة الخارجية البحرينية، وهناك توجه لدى الحكومة إلى مزيد من التطبيع والعلاقة المباشرة، وليس فقط بحجة استضافة اجتماعات دولية.

    وبخصوص "جمعية مناهضة التطبيع البحرينية"، قال فيروز: إنها جمعية أهلية وليست رسمية، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً بخلاف إصدار بيان أو موقف، ولا أن تدعو إلى مسيرات حاشدة، بسبب ضرورة الحصول على ترخيص، وفي الفترة الأخيرة، تمنع السلطات المسيرات نهائيا في العاصمة، وأية مسيرات في مناطق خارجها لن تكون ذات جدوى.

    وكان مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، أكد أن وفداً إسرائيلياً سيشارك في مؤتمر دولي تستضيفه مملكة البحرين، في الفترة ما بين 24 حزيران/يونيو و4 تموز/يوليو القادم. وقال بوشناقي، في حديث لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أمس الأول، "هناك وفد إسرائيلي سيحضر هذه الاجتماعات، لأنها دولية وبرعاية منظّمة اليونسكو، ومملكة البحرين هي مستضيف الاجتماع فقط".

    وأضاف:

    أي دولة في الأمم المتحدة لها الحقّ بالمشاركة بهذه الاجتماعات"، لافتاً إلى أنه "لم يتحدَّد عدد أعضائه الوفد الإسرائيلي حتى الآن، ولكن هناك وفد سيأتي، وبالمقابل هناك وفد فلسطيني سيشارك أيضا.

    وأوضح بوشناقي، أن اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستضيفه البحرين يُعتبر الثاني من حيث الأهمية بعد المؤتمر العام للمنظمة الدولية، وأن عدد المشاركين سيتخطّى ألفي مشارك من أفريقيا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا.

    ولفت إلى أن هذه الوفود سوف تضمّ مسؤولين عن التراث الثقافي والطبيعي رفيعي المستوى، وخبراء عالميين بهذا المجال.

    وكان وفد رياضي بحريني، إلى جانب آخر إماراتي، قد شارك في سباق "طواف إيطاليا"، الذي جرى، الشهر الماضي، في مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع احتفالات إسرائيل بذكرى إقامتها.

    وكشف وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في شباط/فبراير الماضي، عن أنه التقى أميراً بحرينياً يُدعى مبارك آل خليفة، في تل أبيب، بشكل علنيّ.

    كما زار وفد من جمعية "هذه هي البحرين"، يضم 24 شخصاً، إسرائيل وبشكل علني للمرة الأولى، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أثار موجة انتقادات في الشارع الفلسطيني.

    غير أن الجمعية البحرينية، قالت إن وفدها، الذي زار إسرائيل، لا يمثل أي جهة رسمية.

    انظر أيضا:

    العاهل الأردني يتوجه إلى الكويت في بداية جولة خليجية تشمل البحرين
    رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى ملك البحرين
    مرسوم ملكي جديد في البحرين يستهدف "قيادات سياسية"
    البحرين والصين تبحثان دعم التعاون الإقليمي
    بعد عام من المقاطعة... مسؤول إماراتي يتحدث عن "الدعم القطري" لحركات التمرد في البحرين والسعودية
    بيان من الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والحريات في البحرين
    قائد الأسطول البحري الروسي يناقش مع نظيره التركي التعاون في البحرين الأسود والمتوسط
    البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون في توظيف تقنية المعلومات
    على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء
    ملك البحرين يصادق على اتفاقية مع روسيا الاتحادية لتسليم المجرمين
    وزير خارجية البحرين: إذا سقط النظام القطري فهم السبب وعلى تركيا سحب قواتها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع الكبار في كيبيك، كندا 9 يونيو/ حزيران 2018
    من لقاءات ميركل وترامب وكيم جونغ أون إلى انطلاق كأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    وزير الداخلية الإيطالي: لم نعد ممسحة أقدام أوروبا
    إيطاليا ترفض أن تكون ممسحة أقدام أوروبا
    اللاجئون السوريون في تركيا
    اللاجئون السوريون في تركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك