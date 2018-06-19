لافرينتييف: دمشق تواصل الدعم المالي للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية لا تزال تقدم دعماً ماليا للسكان ولأغراض البنية التحتية في مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافرينتييف، للصحفيين في نهاية المشاورات لممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا مع المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا في جنيف: "القليل من الناس يتحدث عن ذلك، ولكن حكومة سوريا لا تزال، رغم العقوبات المفروضة من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تدعم حتى تلك الأراضي والسكان المدنيين، الذين هم تحت سيطرة القوات غير التابعة للحكومة، أي المعارضة، ويتم تحويل الرواتب للمعلمين وليس فقط لموظفي البلديات المختلفة ".

© Sputnik . Sputnik لافرينتيف وفيرشينين يناقشان اللجنة الدستورية السورية مع دي ميستورا

وفي سياق متصل لفت لافرينتييف إلى أنه في الوقت الحاضر "يعيش في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أكثر من 80 بالمئة من العدد الكلي لسكان سوريا".

وجرت في وقت سابق من اليوم في جنيف المشاورات بين المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، وممثلي روسيا وتركيا وإيران، كونها الدول الضامنة لأستانا في جنيف. وكان الجانب الروسي في هذه المشاورات متمثلا بالمبعوث الرئاسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.