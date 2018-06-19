السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

قال العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستى من قبل "أنصار الله" من داخل اليمن.

وأضاف العقيد المالكي، أن الصاورخ كان موجها باتجاه مدينة "خميس مشيط"، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv بالفيديو...إطلاق صاروخ باليستي من منظومة "إسكندر"

وأشار المالكي إلى أن " قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكن من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار — ولله الحمد —."

وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".