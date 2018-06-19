السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

وأضاف العقيد المالكي، أن الصاورخ كان موجها باتجاه مدينة "خميس مشيط"، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".
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