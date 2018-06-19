تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة دوما السورية قد يتم نشره الأسبوع المقبل

صرح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو، أن التقرير حول تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية قد يتم نشره الأسبوع المقبل.

واشنطن — سبوتنيك. وقال اوزومجو، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن التقرير سيكون جاهزا قريبا… عندما أقول قريبا (أعني ذلك) قد يحدث هذا في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

وأضاف، أنه لم يتم تحديد الموعد المحدد للإفراج عن التقرير بعد.