الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة

أفاد شاهد عيان لسبوتنيك، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بصاروخين موقع للمقاومة غربي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضاف شاهد العيان أن حركة حماس أطلقت عدة صواريخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة ردا على القصف الإسرائيلي، فيما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بسماع صافرات الإنذار في المستوطنات ذاتها.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais كوشنر وغرينبلات يبحثان مع ملك الأردن أوضاع المنطقة والموقف الإنساني في غزة

في سياق آخر، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز أفراده من "قوات الإطفاء" على حدود قطاع غزة، استعدادا لاستمرار إطلاق حماس للطائرات الورقية الحارقة.

وكتب الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الثلاثاء، 19 يونيو/ حزيران، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته العسكرية بطول حدود قطاع غزة، خاصة قوات "الإطفاء" من قوة الجبهة الداخلية، كتجنيد كامل أو تعبئة كاملة لقوات الجبهة الداخلية، وذلك استعدادا لإشعال حركة حماس بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة.