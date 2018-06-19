الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة

وأوضاف شاهد العيان أن حركة حماس أطلقت عدة صواريخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة ردا على القصف الإسرائيلي، فيما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بسماع صافرات الإنذار في المستوطنات ذاتها.
وكتب الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الثلاثاء، 19 يونيو/ حزيران، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته العسكرية بطول حدود قطاع غزة، خاصة قوات "الإطفاء" من قوة الجبهة الداخلية، كتجنيد كامل أو تعبئة كاملة لقوات الجبهة الداخلية، وذلك استعدادا لإشعال حركة حماس بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة.
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