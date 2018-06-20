مسؤول يمني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب عودة المبعوث الأممي إلى صنعاء

وقال المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، إن غريفيث عاد إلى صنعاء مجددا من أجل التفاوض على الإفراج عن أسير فرنسي لدى أنصار الله.
وكان مارتن غريفيث قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء بعد زيارة استمرت 3 أيام، و قال مصدر دبلوماسي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن المبعوث الأممي غادر صنعاء دون تحقيق أي تقدم في احتواء التصعيد بمحافظة الحديدة غرب اليمن وتجنيب المدينة القتال في ظل إصرار مسلحي أنصار الله على عدم الانسحاب منها".
يشار إلى أن مغادرة السيد غريفيث جاءت عقب ساعات من سيطرة القوات الحكومية على مطار الحديدة الدولي بعد قتال استمر سبعة أيام.
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