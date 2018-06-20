إطلاق صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

دوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء 20 يونيو، في عدة مناطق من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وأفاد مصدر بالجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لرشقة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه البلدات الإسرائيلية.

© AFP 2018 / Jack Guez الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة

وسمعت انفجارات ضخمة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ناجمة عن اعتراض القبة الحديدة لعدد من الصواريخ أطلق من القطاع تجاه البلدات في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "قامت مقاتلات حربية الليلة باستهداف ثلاثة أهداف إرهابية داخل مجمع عسكري تابعة لمنظمة حماس الإرهابية جنوب قطاع غزة وذلك ردًّا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "جيش الدفاع مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة".

وحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن ما يجري في غزة حيث قال أدرعي في بيانه، "منظمة حماس الإرهابية تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل التداعيات".