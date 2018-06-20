الجار الله يكشف عن طلب إيراني بشأن اليمن رفضه أمير قطر

كشف رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار الله، عن طلب إيراني من قطر بشأن اليمن، وذلك خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن الأخير تحفظ على الطلب.

وقال الجار الله إن إيران طلبت من قطر دعما ماليا، لتعويض خسائرها بعد خسارتها في اليمن.

وكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عبر اتصالات هاتفية… إيران بعد خسارتها في اليمن طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها ولظروفها المالية المتعسرة… قطر لم تحبذ هذه الفكرة ولم تكن مرتاحة لهذا الطلب".

وتابع الجار الله: "السلاح الإيراني ضخه في اليمن توقف بعد السيطرة على الحديدة من قبل القوات الشرعية اليمنية".

عبر إتصالات هاتفيه إيران بعد خسارتها في اليمن طلبت من قطر

دعمآ ماليآ لتعويض خسائرها ولظروفها الماليه المتعسره قطر

لم تحبذ هذه الفكره ولم تكن مرتاحه لهذا الطلب السلاح الايراني

ضخه في اليمن توقف بعد السيطره علي الحديده من قبل القوات

الشرعيه اليمنيه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 19, 2018

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الهجوم على مدينة الحديدة في اليمن يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأكد روحاني أن أزمة اليمن ليس لها حل عسكري، ويجب على الجميع تقوية المبادرات السياسية، للمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة. وأضاف: "استمرار هذه الاشتباكات سيجعل الشعب اليمني الفقير يواجه ضغوطا قاسية، ومن مسؤولية الجميع مساعدة هذا الشعب المظلوم".