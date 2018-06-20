الجار الله يكشف عن طلب إيراني بشأن اليمن رفضه أمير قطر

وقال الجار الله إن إيران طلبت من قطر دعما ماليا، لتعويض خسائرها بعد خسارتها في اليمن.
وكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عبر اتصالات هاتفية… إيران بعد خسارتها في اليمن طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها ولظروفها المالية المتعسرة… قطر لم تحبذ هذه الفكرة ولم تكن مرتاحة لهذا الطلب".
وتابع الجار الله: "السلاح الإيراني ضخه في اليمن توقف بعد السيطرة على الحديدة من قبل القوات الشرعية اليمنية".
عبر إتصالات هاتفيه إيران بعد خسارتها في اليمن طلبت من قطر— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 19, 2018
دعمآ ماليآ لتعويض خسائرها ولظروفها الماليه المتعسره قطر
لم تحبذ هذه الفكره ولم تكن مرتاحه لهذا الطلب السلاح الايراني
ضخه في اليمن توقف بعد السيطره علي الحديده من قبل القوات
الشرعيه اليمنيه
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الهجوم على مدينة الحديدة في اليمن يؤدي إلى كارثة إنسانية.
وأكد روحاني أن أزمة اليمن ليس لها حل عسكري، ويجب على الجميع تقوية المبادرات السياسية، للمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة. وأضاف: "استمرار هذه الاشتباكات سيجعل الشعب اليمني الفقير يواجه ضغوطا قاسية، ومن مسؤولية الجميع مساعدة هذا الشعب المظلوم".
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