روسيا ترصد 8 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا سجلت 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الماضية، في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، ولم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية 8 حالات إطلاق نار، في المحافظات [التالية]: حلب — 2، حماة —2، اللاذقية — 4، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات".

وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي نفذ عمليتين إنسانيتين في المناطق التالية: حلبية بمحافظة حلب، ومنطقة سقبا في ريف دمشق، وتم توزيع عدد 650 مجموعة من المساعدات الغذائية. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، تلقى 173 شخصا مساعدات طبية.

وأنه لم يتم خلال الــ 24 الساعة الماضية، توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.