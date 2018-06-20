الإمارات تبرم "اتفاقية تاريخية" خاصة بمحطة الفضاء الدولية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، توقيع "اتفاقية تاريخية" خاصة بمحطة الفضاء الدولية.

ونشر نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على "تويتر"، أعلن فيها توقيع اتفاقية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية.

وقال: "وقعت دولة الإمارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي خلال الأشهر القادمة لمحطة الفضاء الدولية"، مضيفا: "ابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء".

وقعت دولة الامارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي خلال الأشهر القادمة لمحطة الفضاء الدولية.. ابن الامارات قادر على معانقة الفضاء.. ورؤيتنا التي بدأناها منذ ١٢ عاما لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2018

​وتابع ابن راشد: "رؤيتنا التي بدأناها منذ ١٢ عاما لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها".

وفي تغريدة منفصلة، أوضح بن راشد "رؤية الإمارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ، وإنجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنيا، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة".

رؤية الامارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ ، وانجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنيا، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة.. سنحتفل في ٢٠٢١ بخمسين عاما على دولتنا وسنهدي انجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائما من السماء — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2018

​واختتم حديثه، قائلا: "سنحتفل في ٢٠٢١ بخمسين عاما على دولتنا وسنهدي إنجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائما من السماء".