القوات الحكومية اليمنية تستعيد عقبة القنذع شرق البيضاء

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، على مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش سيطر بإسناد من طيران التحالف اليوم الأربعاء، على عقبة القنذع في مديرية نعمان وقرن لبان في منطقة فضحة بمديرية الملاجم اثر عملية واسعة على مواقع أنصار الله شرق البيضاء".

وأضاف المصدر أن "تقدم قوات الجيش مستمر في مديرية الملاجم وسط مواجهات عنيفة من أنصار الله الذين تكبدوا خسائر كبيرة في صفوفهم خلال المعارك كما استعاد الجيش أسلحة متنوعة".

وأطلقت القوات الموالية للرئيس الهادي عملية "النصر الذهبي"، الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات "التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.