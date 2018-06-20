السفارة المصرية في روسيا تحث رعاياها على الالتزام بقواعد دخول "كالينينغراد"

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "تود سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو، استرعاء نظر جميع المواطنين المصريين، الذين ينوون السفر إلى مدينة كالينينغراد الروسية، لحضور مباريات كأس العالم التي تعقد في هذه المدينة، بأنه في ضوء عدم وجود تواصل بري مباشر بين الأراضي الروسية ومقاطعة كالينينغراد، فإنه وفقا للقواعد المنظمة للسفر إلى تلك المقاطعة المتفق عليها بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا، فإنه يتعين على أي مواطن أجنبي الحصول على تأشيرة عبور مسبقة من سفارات أو قنصليات دولة ليتوانيا بالخارج حتى يتسنى لهم استقلال القطار".

وأوضحت أنه "في حالة عدم وجود تأشيرة العبور اللازمة، لن يسمح لأي مواطن أجنبي السفر إلى مدينة كالينينغراد إلا بالطيران".