"حزب القوات اللبنانية" يطعن بمرسوم التجنيس

تقدم "حزب القوات اللبنانية" و"تكتل الجمهورية القوية"، اليوم الأربعاء، بالطعن لدى المجلس الدستوري بـ"مرسوم التجنيس"، الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون في 11 أيار/مايو والذي يقضي بإعطاء الجنسية اللبنانية لـ375 شخصاً من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

وقال النائب جورج عقيص: "لا يجوز أن تمنح الجنسية كهدية إنما وفقاً للقانون ولمجلس شورى الدولة الكلمة الفصل"، معتبراً أن هذا المرسوم يتضمن تدنيسا للهوية اللبنانية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR جدل في لبنان وحديث عن تجنيس رجال أعمال سوريين مقربين من حكومة بلدهم

وأكد أن هذا الموقف ليس ظرفياً وآنياً بل يتعلق بمسألة جوهرية وكيانية ولا تساهل في هذا الموضوع من قبل تكتل "الجمهورية القوية" وسنمضي حتى النهاية نحو إبطال مرسوم التجنيس بكامله".

وحول ما إذا كان هذا الطعن بوجه العهد الجديد قال عقيص "جيدة جداً بين القوات والعهد ولا ضرورة لإدخال السياسة في أي حق يمارسه النائب والطعن ليس موجها لأشخاص ولا لمواقع".

وأثار مرسوم التجنيس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية، ما دفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى وقف العمل بالمرسوم، وتكليف المديرية العامة للأمن العام بالتدقيق من جديد في كل الأسماء الواردة في المرسوم.