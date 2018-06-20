"حزب القوات اللبنانية" يطعن بمرسوم التجنيس

وقال النائب جورج عقيص: "لا يجوز أن تمنح الجنسية كهدية إنما وفقاً للقانون ولمجلس شورى الدولة الكلمة الفصل"، معتبراً أن هذا المرسوم يتضمن تدنيسا للهوية اللبنانية.
وحول ما إذا كان هذا الطعن بوجه العهد الجديد قال عقيص "جيدة جداً بين القوات والعهد ولا ضرورة لإدخال السياسة في أي حق يمارسه النائب والطعن ليس موجها لأشخاص ولا لمواقع".
وأثار مرسوم التجنيس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية، ما دفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى وقف العمل بالمرسوم، وتكليف المديرية العامة للأمن العام بالتدقيق من جديد في كل الأسماء الواردة في المرسوم.
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