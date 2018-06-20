مصدر أمني: نساء "داعش" يهربن من العراق للالتحاق بأزواجهن في سوريا

وقال مصدر أمني من محافظة نينوى، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، إن امرأتين من زوجات قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، هربن من حي المأمون الكائن في الساحل الأيمن من الموصل، مركز المحافظة، نحو سوريا.
وأكمل، أن زوج "دعاء"، المدعو أيمن كان قد هرب من الموصل، إلى سوريا أثناء عمليات تحرير نينوى ومركزها العام الماضي، وبقيت زوجته مع أمها، منوها إلى أن أبيها متوفي.
ولفت المصدر، إلى أن "دعاء" تنحدر من القرية المذكورة "تل واعي"، وبلغ عنها أقاربها بوصولها إلى سوريا، بعد تلقيهم منها اتصالا هاتفيا أخبرتهم فيه بإنها وصلت إلى زوجها القيادي في التنظيم.
وكشف المصدر، أن "دعاء" هربت برفقة امرأة أخرى من تنظيم "داعش" الإرهابي، للالتحاق بزوجها أيضا المنتمي للتنظيم نفسه.
وأختتم المصدر، أن طريق التهريب، يتم بالتمويه عن توجه السيارات إلى أربيل، مركز إقليم كردستان، لكن الممر يتحول إلى الطرق الفرعية والترابية حتى يصلون الحدود التركية ومنها، قد يتوجهون إلى سوريا.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)