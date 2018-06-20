تزامنا مع العمليات العسكرية في الحديدة... هادي يترأس اجتماعا استثنائيا في عدن

ترأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، 20 يونيو/حزيران، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في عدن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، في الاجتماع، رحب الرئيس هادي بالجميع، مهنئا إياهم بعيد الفطر المبارك والانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في الحديدة وكافة الجبهات الأخرى.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD التحالف العربي يعلن رسميا تحرير مطار الحديدة

وقال هادي، إن "أداء بعض الوزراء والمسؤولين لم يكن مقنعا أو عند مستوى المسؤولية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن، ولا يتواكب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد".

وشدد على ضرورة مراجعة أداءهم والوقوف بجدية أمامها. وقال إن" قصور وعجز عمل أي مسؤول، ينعكس في النهاية على رئيس الدولة والحكومة بدرجة أساسية، وهذا ما لانقبل مطلقا".

ووجه الرئيس اليمني بضرورة ممارسة عمل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ووكلاء الوزارات والمؤسسات المختلفة وضرورة قياداتها من العاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق هادي إلى لقاءاته مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفث وآخرها في السعودية، مؤكدا الموقف الواضح في هذا الإطار المتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وبالنسبة للعمليات العسكرية في مدينة الحديدة، أشار الرئيس اليمني إلى "أن العمليات في مختلف الجبهات ستسمر وصولا للعاصمة صنعاء واستعادة الدولة كاملة بدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".