تسجيل
17:53 20 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الجيش السوري يلاحق داعش في دير الزور ويحرر المزيد

    الجيش السوري يطهر بادية ريف حمص بالكامل من "داعش"

    © Sputnik . Kamel Saqr
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن قائد عسكري ميداني سوري خلو بادية ريف حمص السورية، الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية، من مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

    دمشق — سبوتنيك. وقال قائد عسكري ميداني سوري، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "استعاد الجيش السوري 2500 كيلومتر مربع من البادية السورية بريف حمص الشرقي".

    الجيش العربي السوري
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يبدأ التمهيد لعاصفة الجنوب في درعا
    وأضاف القائد العسكري "بادية ريف حمص الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية أصبحت الآن خالية من أي تواجد لمسلحي تنظيم داعش بعد سيطرة الجيش على هذه المساحة التي يبلغ طولها 60 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا".

    وأوضح القائد العسكري "الجيش السوري صادر كميات من الأسلحة والذخائر التابعة لمسلحي داعش بعد القضاء عليهم".

    وكان الجيش السوري أعلن رسميا إنجازه المرحلة الثانية من عمليات تحرير عمق البادية السورية، بإسناد من الطيران السوري والروسي، والقوات الرديفة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، معلنا فك الطوق الذي فرضه "داعش" على دير الزور منذ أكثر من 3 سنوات.

    وتشمل البادية السورية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولا إلى دير الزور شرقي البلاد.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يعزز جبهتي البادية والجنوب... وغارات على اللجاة (فيديو)
    الجيش السوري يبدأ التمهيد لعاصفة الجنوب في درعا
    خبير: طائرات فرنسية استهدفت الجيش السوري... مسلحو درعا طلبوا الصلح ورفض ميلشيات البنتاغون يقرب الحسم
    من قصف مواقع الجيش السوري وقوات الحشد الشعبي العراقي
    بعد البنتاغون...التحالف الدولي يعلق بشأن الهجوم على مواقع الجيش السوري
    الجيش السوري يطور المنظومة الصاروخية "كفادرات"
    صواريخ المسلحين تضرب الجيش السوري... تهويش فارغ
    واشنطن تهدد بـ"رد حاسم" حال هجوم الجيش السوري على منطقة خفض التصعيد
    الجيش السوري يستعيد نقاط في البادية ويقضي على دواعش ويكبدهم خسائر كبيرة بالعتاد
    هيومن رايتس ووتش: الجيش السوري الحر يستولي على ممتلكات للأكراد في عفرين
    الكلمات الدلالية:
    الحرب في سوريا, تحرير البادية, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اللعب المصري محمد صلاح في مباراة روسيا ومصر
    مشاعر مختلفة ولحظات مميزة في الأسبوع الأول من المونديال
    وزير الداخلية الإيطالي: لم نعد ممسحة أقدام أوروبا
    إيطاليا ترفض أن تكون ممسحة أقدام أوروبا
    اللاجئون السوريون في تركيا
    اللاجئون السوريون في تركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك