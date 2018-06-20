فصائل فلسطينية تعلن قصف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

أعلنت فصائل فلسطينية بغزة اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن "قصف سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء، ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

رام الله — سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان مشترك لم يتم التوقيع عليه، " نعلن استهداف 7 مواقع عسكرية صهيونية في غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل في غزة".

وأضاف البيان أن "فصائل المقاومة تؤكد على معادلة القصف بالقصف ولن نسمح للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته وستتحمل قيادة العدو المسئولية الكاملة عن أي عدوانٍ وستدفع ثمن عنجهيتها".

وكان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، أعلن أن طائراته نجحت في إصابة 25 هدفًا في قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له.

وقالت وكالة "أ ف ب" الفرنسية أن الرد الإسرائيلي جاء بعد أن دوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأفاد مصدر بالجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لرشقة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه البلدات الإسرائيلية.