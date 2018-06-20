رئيس مجلس النواب الليبي يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية

البيضاء — سبوتنيك . وقال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التقى أمس الثلاثاء، في مقر إقامته بمدينة القبة، عددا من أعضاء مجلس النواب ونوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال الأشهر القريبة القادمة"، مشيرا إلى أن "الأعضاء والرئيس ناقشوا ما يستوجب على مجلس النواب القيام به من إقرار قوانين تتعلق بذلك لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة".
يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجلس لم يعقد جلسة رسمية منذ اجتماع باريس لمناقشة مخرجاته، مشيرا إلى تقديم مبادرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متمثلة في خطة عمل بها آليات واضحة لتطبيق مخرجات باريس.
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