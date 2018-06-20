رئيس مجلس النواب الليبي يبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية

ناقش المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مع عدد من أعضاء المجلس، جملة من الموضوعات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القريبة المقبلة.

البيضاء — سبوتنيك . وقال فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التقى أمس الثلاثاء، في مقر إقامته بمدينة القبة، عددا من أعضاء مجلس النواب ونوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال الأشهر القريبة القادمة"، مشيرا إلى أن "الأعضاء والرئيس ناقشوا ما يستوجب على مجلس النواب القيام به من إقرار قوانين تتعلق بذلك لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة".

© REUTERS / POOL الأعلى للدولة في ليبيا يقدم عرضا لمجلس النواب لحل الأزمة

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى الاعتداء على الهلال النفطي والعمل على مساندة ودعم الجيش الوطني لحماية المنشآت النفطية من حقول ومواني وطرد الميليشيات الإرهابية المعتدية عليه وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من مباشرة عملها وأيضا"، مضيفا: "تطرق الحاضرين إلى دخول الجيش الوطني لمدينة درنه وتحرير معظمها من الجماعات الإرهابية".

يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجلس لم يعقد جلسة رسمية منذ اجتماع باريس لمناقشة مخرجاته، مشيرا إلى تقديم مبادرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متمثلة في خطة عمل بها آليات واضحة لتطبيق مخرجات باريس.