الحوثي: معظم مناطق الساحل الغربي في حوزتنا والمعركة ستكون أقسى على التحالف

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة متلفزة مساء اليوم الأربعاء "معظم المناطق الساحلية لا تزال في حوزتنا"، متابعا "المعركة ستكون أقسى وأشد صعوبة على العدوان في الأيام المقبلة".
كما شدد زعيم "أنصار الله" على أن الجماعة عرضت على الأمم المتحدة الإشراف على إيرادات ميناء الحُديدة الاستراتيجي، غربي اليمن.
وقال الحوثي في كلمته المتلفزة، "عرضنا على الأمم المتحدة أن تشرف على إيرادات ميناء الحديدة، لوقف مزاعم التحالف (بقيادة السعودية) أن إيرادات حكومة الإنقاذ (التابعة للحوثيين في صنعاء) تأتي من الميناء".
وأضاف: "يزعمون أننا نهدد الملاحة البحرية وهذا كذب صريح"، متابعا: "رحبنا بدور رقابي وفني ولوجستي للأمم المتحدة على ميناء الحُديدة، لكنهم كاذبون، ومتعللون بالأباطيل".
وأطلقت القوات الموالية للرئيس الهادي عملية "النصر الذهبي" الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات "التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد "الحوثيين" المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)