بعد جدل واسع... بيان رسمي من السعودية بشأن "الأمير المزيف"

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية، في لبنان اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران الجاري، من شخص مجهول ينتحل اسم أحد الأمراء السعوديين.

وأشارت في بيان رسمي لها، إلى أن ذلك المجهول يدعي بأنه الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز، وأكدت أنه غير معروف، وليس من أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز.

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وجاء في البيان: "إشارة إلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي وينتحل اسم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سلطان بن عبدالعزيز ويظهر في لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية.. تنبه السفارة إلى أن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله".

كما دعت السفارة كل من يهمه الأمر إلى عدم التعامل مع هذا الشخص، كما بدأت السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.