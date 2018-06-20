بعد جدل واسع... بيان رسمي من السعودية بشأن "الأمير المزيف"

وأشارت في بيان رسمي لها، إلى أن ذلك المجهول يدعي بأنه الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز، وأكدت أنه غير معروف، وليس من أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز.
كما دعت السفارة كل من يهمه الأمر إلى عدم التعامل مع هذا الشخص، كما بدأت السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.
هنا.. بيان سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بشأن شخص مجهول يدَّعي أنَّه أمير سعودي.#السعودية pic.twitter.com/kZ5u9SeDKW— صحيفة المدينة (@Almadinanews) June 20, 2018
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