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    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1

    بالصور والفيديو... أول سيارة لبنانية رباعية الدفع

    © Sputnik . David Frem
    العالم العربي
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    أطلقت "مؤسسة فرام للصناعة" أول سيارة رباعية الدفع ذات تصميم عسكري، مصنوعة في لبنان، أطلق عليها مخترعها المهندس اللبناني دافيد فرام اسم "فرام إيمورتال".

    سيارة بي إم دابليو إم 5 2018
    © AP Photo / Jae C. Hong
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    وبدأ فرام بتصنيع السيارات عام 2006 مع سيارته الأولى "FREM F1"، التي جاءت فكرتها من تصميم سيارة كمشروع تخرج، ومن ثم صنع افرام "FREM FR1"، التي شاركت في بطولة "Michelin" في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على جائزة عالمية في الولايات المتحدة في تصميم السيارات.

    والسيارة التي أطلقها المهندس اللبناني رباعية الدفع تصميمها عسكري، لونها أسود، وقوة المحرك 6.0، 40 TQ، 350 HP، ومجهزة لخارج مسار الطرقات "اوف رود".

    وقال المهندس دافيد فرام لـ"سبوتنيك" إن "إطلاق سيارة رباعية الدفع خطوة نحو المستقبل بطريقة ثورية، والأهمية كبيرة لأننا استطعنا أن نظهر أنه بكل الظروف الصعبة التي نمر بها نستطيع أن نبتكر ونتقدم، وهذا يعطي إلهام لغيرنا".

    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
    © Sputnik . David Frem
    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"

    وتمنى فرام أن تلاقي هذه الصناعة الاهتمام المفروض من الدولة اللبنانية، وأن تطور القوانين الموجودة في الدولة لتستطيع أن تستوعب هذه الصناعة في لبنان.

    وأشار إلى أن "الصعوبات موجودة، خاصة وأننا نصنع سيارة، والمجتمع غير معتاد على هذه الصناعة، لذا الصعوبات كانت كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر غذى طموحنا وإرادتنا وتخطينا كل الصعوبات التي واجهناها لإبراز النجاح الذي قدمناه".

    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
    © Sputnik . David Frem
    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"

    وأوضح أن السيارة "افرام ايمورتال" أخذت 8 سنوات دراسة وحوالي 3 إلى 5 أشهر تصنيع.

    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
    © Sputnik . David Frem
    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"

    وختم: "نحن الآن لدينا الاستعداد لتلقي طلبات لأي دولة أو لأي شخص يحب أن يمتلك سيارة من تصنيعنا، ومبدئيا بدأنا بإنجاز الأمور القانونية على صعيد أن تأخذ السيارة نمرة لتصبح شرعية على الطريق، وبالمستقبل نحن بصدد التحضير لمشاريع كبيرة"، مشيرا إلى أن أسعار السيارات تبدأ من 200 ألف دولار أمريكي وما فوق.

    • أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
      أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"
      © Sputnik . David Frem
    • أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
      أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"
      © Photo / David Frem
    • أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
      أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"
      © Sputnik . David Frem
    • أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
      أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"
      © Sputnik . David Frem
    • أول سيارة لبنانية رباعية الدفع FREM F1
      أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"
      © Sputnik . David Frem
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    © Sputnik . David Frem
    أول سيارة لبنانية رباعية الدفع "FREM F1"

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