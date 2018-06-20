الداخلية العراقية تلاحق "شاربي الخمور" على الأرصفة

يعمل العراق على اتخاذ قرارات جديدة، من أجل مواجهة شرب الخمور على الأرصفة، بحسب ما أعلتنه وزارة الداخلية في البلاد.

وأكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، أن هناك إجراءات حازمة بشأن ظاهرة تناول الخمور على الأرصفة، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأعرب حمودي خلال لقائه الأعرجي عن دعمه لجهود وزارة الداخلية في التصدي للممارسات الدخيلة التي تستهدف تدمير الشباب والقيم النبيلة للمجتمع العراقي ".

وأضاف حمودي بحسب البيان أن "المسؤولية جماعية ويتوجب على خطباء المنابر والدعاة والمنابر الثقافية والإعلامية القيام بدورها في نشر الوعي وتعزيز القيم الفاضلة في المجتمع".

من جانبه أكد الأعرجي "مباشرة الوزارة لإجراءات حازمة بشأن ظاهرة تناول الخمور على الأرصفة وفي الأماكن العامة وفق القوانين النافذة كقانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 والقرار رقم 82 لسنة 1994م، بجانب ما يتعلق بالممارسات الأخرى المخلة بالآداب".