بعد تقارير "تسريب معلومات سرية"... سر لقاء ابن سلمان مع "الضيف الأمريكي"

التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، مع كبير مستشارى البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

وتناقش محمد بن سلمان مع وفد الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حسب "أراب نيوز".

وناقش الطرفان زيادة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وتباحث الطرفان الأمريكي والسعودي حول إدخال الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود الإدارة الأمريكية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أعلنت سحب التصريح الأمني من كوشنر، بسبب اكتشاف جهات تحقيق عن تسريبه معلومات سرية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت التقارير إلى أنه في الأشهر التي أعقبت تنحية الأمير محمد بن نايف، احتوى الموجز اليومي للرئيس على معلومات حول تطورات الوضع السياسي في السعودية، بما في ذلك مجموعة من أسماء أفراد العائلة المالكة الذين يعارضون تولي ابن سلمان ولاية العهد.

في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، أجرى جاريد كوشنر رحلة غير معلنة إلى الرياض، حيث ألقي القبض على بعض مسؤولي الاستخبارات بشكل مفاجئ، وظل يسهر مع محمد بن سلمان حتى الرابعة فجرا عدة ليالٍ، يتبادلان فيها القصص واستراتيجية التخطيط"، بحسب "واشنطن بوست" في ذلك الوقت.

ونقلت "الديلي ميل" عن مصادر وصفتها بأنها ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي، قوله أيضا إن "ابن سلمان يتفاخر بالتغيير الكبير، الذي حدث في علاقته مع البيت الأبيض، حتى قال للمقربين منه إن محادثته الهاتفية مع جاريد كوشنر، استمرت حتى الساعة 4 فجرا، وأسفرت في النهاية على حصوله على قائمة كاملة بالأمراء الخونة من جاريد".