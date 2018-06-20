السودان: تفاصيل اللقاءات الرسمية مع سفراء قطر والمغرب وتركيا

عدة لقاءات رسمية، قادها السودان مع دول قطر والمغرب وتركيا، حيث تم استقبال سفرائهم اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران.

التقى إبراهيم السنوسي، مساعد رئيس الجمهورية، سفير دولة تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوقلو، في القصر الرئاسي.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah بجدول زمني للتفعيل...اتفاقيات بين السودان وقطر بحضور البشير

وامتدح نائب الرئيس السوداني "التطور الذي ظلت تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة في المجالات كافة"، حسب الشروق نت

وأكد السنوسي التزام السودان "بإزالة كافة العوائق التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين".

وأكد سفير دولة تركيا لدى السودان أن الرئيس التركي أصدر توجيهات بالاهتمام الكبير بالعلاقات السودانية التركية.

وأضاف أن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر استثماري تركي سوداني يناقش القضايا الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في الفترة المقبلة.

© Photo / Instagram/Abuazaitar السبب وراء انتشار صور ملك المغرب مع الملاكم زعيتر

في الوقت نفسه التقى وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، بالسفير المغربي بالخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية

وأكد السفير للوزير السوداني، أن "مبعوثا شخصيا من جلالة الملك محمد السادس سيصل إلى السودان مساء اليوم الأربعاء لتسليم رسالة إلى الرئيس البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويره".

والتقى عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السودانية بالسفير القطرى لدى الخرطوم راشد النعيمي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير بالخرطوم.

وأشاد السفير القطري بالسودان حكومة وشعبا، معبرا عن تقديره للسودان واعتزازه بالفترة التي قضاها في البلاد.