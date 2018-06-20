الجيش السوري يتقدم في معركتي الجنوب والبادية

أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري أحكم سيطرته على مساحة 1200 كيلو متر مربع بريف دير الزور، شمال شرقي البلاد، بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

دمشق — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تحكم سيطرتها على المنطقة الواقعة بين قريتي معيزلية والمحطة الثانية وضهرة وادي المياه وقرية فيضة بن موينع بمساحة 1200 كم2 بريف دير الزور بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش".

© Sputnik . Kamel Saqr الجيش السوري يطهر بادية ريف حمص بالكامل من "داعش"

إلى ذلك أضاف المصدر أن "وحدات من الجيش العربي السوري تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية شرق تدمر في المنطقة بين سد عويرض وجنوب حميمة على امتداد جبهة بعرض 45 كم وعمق 60كم".

وقال المصدر إن "العمليات أسفرت عن سيطرة الجيش على تل الكبد، ارتوازية العكفان، بئر العكفان، تلول الحباري، بئر الطيارية، بئر الورد، بئر زويد، بئر الصمادية، بئر العطشان، ارتوازية العطشان، بئر سيجر، بئر الباطحية، سد الوعر، بئر ماكر الوعر لتصبح المنطقة بالكامل آمنة بمساحة 2500 كم2 وصولاً إلى الحدود السورية العراقية".

من جهة ثانية قال المصدر إن "وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على تل علي وتل أم جنيبريس وتل الضرس وتل الخيل وتل لايح وتل معرعر وتل الضحايا وتل الضباب وخربة الأمباشي وخربة الهيبرية وقبر أم مرزح في ريف دمشق الجنوبي".

وكان قائد عسكري ميداني سوري قال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوري "استعاد السيطرة على 2500 كيلومتر مربع من البادية السورية بريف حمص الشرقي"، مؤكدا "بادية ريف حمص الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية أصبحت الآن خالية من أي تواجد لمسلحي تنظيم داعش بعد سيطرة الجيش على هذه المساحة التي يبلغ طولها 60 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا".

وأوضح القائد العسكري "الجيش السوري صادر كميات من الأسلحة والذخائر التابعة لمسلحي داعش بعد القضاء عليهم".

وكان الجيش السوري أعلن رسميا إنجازه المرحلة الثانية من عمليات تحرير عمق البادية السورية، بإسناد من الطيران السوري والروسي، والقوات الرديفة، في سبتمبر/أيلول الماضي، معلنا فك الطوق الذي فرضه "داعش" على دير الزور منذ أكثر من 3 سنوات.

وتشمل البادية السورية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولًا إلى دير الزور شرقي البلاد.